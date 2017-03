Blind: "Bulgarije is geen makkie"

Op 25 maart speelt het Nederlands elftal de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije. Voor het eerst sinds ruim vier maanden komt de ploeg weer in actie.

Na de wedstrijd tegen Bulgarije is Luxemburg op 9 juni dit seizoen nog tegenstander in de WK-kwalificatie. "Wij hebben maar één doelstelling: zes punten halen. Te beginnen tegen Bulgarije", vertelt Blind op de officiële website van de KNVB. "Dat is geen makkie, maar wel een klus die wij moeten kunnen klaren."

Blind heeft tijdens de interlandloze periode nauwelijks contact met de spelers. "Ze zijn onderdeel van die club, dat is waar ze dagelijks mee bezig zijn. Wel zoek ik contact als er iets gebeurt, bijvoorbeeld een blessure, of als ik mij afvraag waarom iemand niet meer speelt."

Blind bezocht wel zijn drie aanvoerders, Arjen Robben, Wesley Sneijder en Kevin Strootman. "Ik ben dan benieuwd hoe zij tegen de komende wedstrijden, het elftal en de speelwijze aankijken. Uiteindelijk bepaal ik die, maar tot op zekere hoogte doe je dat ook met je aanvoerders."

De bondscoach maakt woensdag de voorselectie bekend voor de wedstrijden tegen Bulgarije en Italië. "Het is aan mij en mijn staf om keuzes te maken en die is altijd gebaseerd op kwaliteit. Die is leidend om resultaat te boeken. Als er meerdere spelers kwalitatief even goed zijn, dan spelen componenten als speelminuten en fitheid een rol. Maar alles heeft zijn grenzen. Dat is aan mij om te bepalen. Het heeft ook te maken met het niveau waarop je acteert. Als je bij Manchester United of Tottenham Hotspur speelt, dan is het niet vanzelfsprekend dat je altijd in actie komt."