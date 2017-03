Jason 'Khal Drogo' Momoa hoofdrol in Just Cause-film

De Hawaïaanse acteur annex chick-magneet Jason Momoa krijgt een hoofdrol in de verfilming van de populaire actiegame Just Cause. Momoa zal de rol van Rico Rodriguez op zich nemen, zo is de te lezen in een nieuwsbericht van Variety.

Momoa is bij het grote publiek bekend om zijn rol als Khal Drogo, de Dothraki-krijgsheer uit Game of Thrones. Ook was hij vorig jaar te zien als Aquaman in Batman v Superman: Dawn of Justice en zal hij in 2018 dezelfde rol vertolken in de spin-off Aquaman die volledig focust op dit personage.

Verdere details over de Just Cause-film zijn er nog niet. De game-franchise heeft het met de inmiddels drie delen altijd goed gedaan, hoewel Just Cause 3 geteisterd werd door performance-problemen, vooral op consoles.

Jason Momoa is Rico Rodriguez in Just Cause-verfilming (Foto: Novum)