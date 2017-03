Groenewegen boos op sprinttrein na val in Parijs-Nice heywoodu 08-03-2017 09:47 print

Wielrenner Dylan Groenewegen was na afloop van de derde etappe van Parijs-Nice niet te spreken over het werk van zijn sprinttrein. De renner van LottoNL-Jumbo ging dik drie kilometer voor de finish onderuit, nadat zijn 'treintje' de verkeerde kant van een rotonde koos.

"Natuurlijk ben ik kwaad. Voor de koers nemen we zulke zaken duidelijk door. We bekijken allerlei beelden en bespreken waar we precies willen rijden en ook hoe we rotondes gaan nemen", zegt Groenewegen. "We steken er zoveel tijd in en dan zitten we bij die rotonde aan de linkerkant, wat volledig de verkeerde kant was. Dat is een hele dure fout en dat mag echt niet gebeuren. De schuld ligt bij ons als sprinttrein", aldus de sprinter.

Volgens de Nederlands kampioen is het van groot belang dat de gehele sprinttrein de volgende keer toch echt precies weet hoe de finale loopt. "Dat moet je de avond voor de wedstrijd gewoon al in je hoofd hebben zitten. We zijn er brutaal en goed genoeg voor om voorin mee te doen, maar dit soort fouten mogen dan echt niet gebeuren." Donderdag krijgt Groenewegen mogelijk nog één kans om mee te sprinten, als hij een klimmetje van de tweede categorie op een dikke veertig kilometer van de meet fatsoenlijk over weet te komen.