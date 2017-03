Haase opent masterstoernooi Indian Wells tegen Lorenzi heywoodu 08-03-2017 08:14 print

Tennisser Robin Haase begint het masterstoernooi van Indian Wells donderdag met een duel tegen de Italiaan Paolo Lorenzi. Dat blijkt uit de loting voor het eerste masterstoernooi van het jaar.

Het toernooi voor de mannen begint donderdag, nadat de vrouwen woensdag van start gaan in de eerste ronde. Haase speelde één keer eerder tegen Lorenzi: in 2014 was de Italiaan hem ruim de baas op het Oostenrijkse gravel van Kitzbühel, waar Haase in 2011 en 2012 domineerde en het toernooi won.

Na het bereiken van de halve finales in Dubai kwam Haase voor het eerst in lange tijd de top-50 van de wereld weer binnen met een 47e plek. Lorenzi staat een kleine tien plekken hoger. De winnaar van het duel krijgt het overigens niet makkelijk: Stanislas Wawrinka wacht dan in de tweede ronde.