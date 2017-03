Man bekent vernielen stapel Kardashianboeken Redactie 08-03-2017 06:13 print

Een 74-jarige man uit de Amerikaanse staat Connecticut heeft zichzelf maandag aangegeven nadat hij in oktober een aantal boeken van Kim Kardashian had vernield.

De man ondernam de actie afgelopen oktober in een boekenwinkel. Hij goot een rode vloeistof over een stapel exemplaren van het selfieboek van Kim, Selfless. Daarna maakte hij zich uit de voeten, maar liet wel een getypt briefje achter waarop hij zijn daad verklaarde. De precieze tekst daarvan is niet bekendgemaakt, maar volgens New York Daily Mail besprak de bejaarde man daarin zijn hekel aan "Kardashian en types als zij" en "boekenwinkels die alles verkopen voor geld".

Tegen de dader is een proces-verbaal opgemaakt wegens vandalisme. Hij mocht na zijn bekentenis het politiebureau weer verlaten.



Man bekent vernielen stapel Kardashianboeken (Foto: BuzzE)