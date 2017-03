Afmelding Williams voor Indian Wells, Kerber nummer een Peterselieman 07-03-2017 23:53 print

Serena Williams heeft zich afgemeld voor het tennistoernooi Indian Wells dat voor de toppers donderdag van start gaat. Omdat de Amerikaanse hiermee veel punten verspeelt schuift de Duitse Angelique Kerber weer door naar de eerste positie op de wereldranglijst.

Williams speelde dit jaar in Auckland waar ze in de tweede ronde sneuvelde en de Australian Open waarin ze de finale won van haar zus Venus. Op Indian Wells reikte ze vorig jaar tot de finale waarin Viktoria Azarenka te sterk was voor de Amerikaanse.