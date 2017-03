Het Britse Hogerhuis heeft premier Theresa May verder onder druk gezet vanwege haar brexitplannen. Een meerderheid in het House of Lords stemde dinsdag voor het voorstel dat het parlement meer macht krijgt om de uiteindelijke voorwaarden om uit de EU te stappen af te wijzen.

Het betekent opnieuw een nederlaag voor May in het Hogerhuis. Begin deze maand bepaalden de lords dat May de uittreding uit de Europese Unie pas in gang mag zetten als ze belooft de rechten van EU-ingezetenen te beschermen.

Het parlement moet nu een Britse vertrekovereenkomst goedkeuren voordat het Europees parlement er over discussieert. En als die gesprekken mislukken moet het parlement toestemming geven voor een brexit zonder overeenkomst.



Weer nederlaag May in Hogerhuis (Foto: ANP)