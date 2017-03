Massa snelste op eerste testdag Peterselieman 07-03-2017 21:14 print

Felipe Massa heeft de eerste dag van de tweede Formule 1-testweek in Barcelona verrassend als snelste afgesloten. De Braziliaan klokte tegen het eind van de ochtendsessie op superzachte banden met de Williams een tijd van 1.19,726 en was hiermee slechts een fractie langzamer dan de snelste tijd van Valtteri Bottas vorige week.

Williams had een productieve dag nodig na de crashes van Lance Stroll vorige week en kreeg deze ook. Massa ging maar liefst 168 keer rond op het circuit van Barcelona en was hiermee de productiefste man van de dag. Deze eer moest hij wel delen met Sebastian Vettel die met de Ferrari evenveel ronden aflegde. De Duitser eindigde de dag op plek drie met 1.19,906 neergezet op zachte banden.

Hier tussenin eindigde Red Bull-coureur Daniel Ricciardo die met het ultrazachte rubber tot 1.19,900 kwam. Hij kwam tot 89 ronden. Mercedes splitste de taken weer tussen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. De Brit en de Fin zetten de vierde en vijfde tijd op de klokken.

Heel wat lastiger had Renault het. Jolyon Palmer kreeg de maken met een sensorprobleem en eindigde de dag als allerlaatste. Na een motorwissel kon teamgenoot Nico Hülkenberg het stuur overnemen. McLaren zette Stoffel Vandoorne in en ook dat team moest een krachtbron vervangen, waardoor de teller op 80 ronden bleef steken. Bij Sauber kon Pascal Wehrlein eindelijk in actie komen.

