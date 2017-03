Buma wil ook bij EenVandaag-debat, maar mag niet

De lijsttrekker van het CDA, Sybrand Buma, zat gisteravond in het programma Nieuwsuur en vond dat hij ook bij het EenVandaag-debat aanwezig hoort te zijn dat maandag de 13e gaat tussen Mark Rutte en Geert Wilders. Maar EenVandaag vond van niet.

Het debat van aanstaande maandag wordt in de volksmond ook wel het premiersdebat genoemd, omdat het gaat tussen de twee heren die al maanden met kop en schouders bovenaan staan in de peilingen: Mark Rutte en Geert Wilders. Maar nu het CDA van Buma hard in de lift zit en inmiddels dicht in de buurt van die andere twee rechtse heren komt (afhankelijk van de peiling is het verschil nog zo'n 3-4 zetels) liet hij in Nieuwsuur weten dat er wat hem betreft helemaal geen sprake is van een tweestrijd, en dat hij dus ook aanwezig zou moeten zijn bij het debat van EenVandaag.

Dat had Buma natuurlijk slim bekeken, want als EenVandaag zou ingaan op zijn verzoek en het aantal aanwezige lijsttrekkers zou uitbreiden, dan zouden Rutte en Wilders natuurlijk consequent moeten zijn en ook dit debat boycotten. Had Buma toch weer mooi een half uurtje zendtijd voor zichzelf.

Maar René van Brakel, de eindredacteur van het actualiteitenprogramma, ging niet in op het verzoek van de Christendemocraat. Het blijft een debat voor twee, onder andere vanwege de beperkte zendtijd. Een half uur zou onvoldoende zijn voor meer dan twee politici. Daarnaast klopt volgens Van Brakel de term 'premiersdebat' ook niet: "We hadden al lang besloten dat we voor dit debat de lijsttrekkers van de grootste regeringspartij en de grootste oppositiepartij bij elkaar wilden brengen. Daarbij was de uitslag van de verkiezingen van 2012 het uitgangspunt. De PVV haalde daar net zoveel zetels als de SP, maar kreeg toen wel meer stemmen."