Tierpark Berlin, een van de twee dierentuinen in Berlijn, is beroofd van zijn belangrijkste attractie van het moment. Het vier maanden oude ijsbeertje Fritz overleed maandagavond aan een leverontsteking.

"Wij zijn verbijsterd, zeer treurig en gedeprimeerd", schrijft de dierentuin op de website. Fritz werd op 3 november geboren en groeide daarna snel uit tot "erfgenaam" van de beroemd geworden Knut. Die werd in december 2006 geboren in de andere Berlijnse diergaarde, Zoo Berlin, en ging in maart 2011 dood.

Tierpark Berlin liet vrijdag nog weten dat Fritz "zeer snel"voor het publiek in de dierentuin te zien zou zijn. Zondag was het diertje al opvallend rustig. Na onderzoek werd maandag ontdekt dat hij een zware ontsteking aan zijn lever had.



IJsbeertje Fritz overleden (Foto: ANP)