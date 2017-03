Bierhotel Doghouse

De Schotse bierbrouwerij BrewDog heeft grote plannen om een bierhotel te bouwen door middel van crowdfunding. Het hotel waar een brouwerij naast staat zal Doghouse gaan heten en heeft alle belangrijke voorzieningen: bier, bier en bier.

Ben jij weg van een India Pale Ale biertje? Dan is dit het hotel wat je niet mag missen. Binnenkort zou het mogelijk zijn er te overnachten want gebouwd is het nog niet. Maar waarom dit idee? "We want to make it the hoppiest place on earth." Aldus BrewDog.

In het hotel ontkom je niet aan het bier, naast een goedgevulde minikoelkast vol speciaalbier is er ook een jacuzzi gevuld met Punk IPA. Schoon word je er niet van, maar een oplossing ligt voor de hand. Een douche met ingebouwde koelkast vol met, juist. Bier. Kan je er niet genoeg van krijgen? Dan kan je naar de bier-spa om een maskertje gebaseerd op hop te krijgen. Als je na een nacht hongerig wakker wordt, laat het bierontbijt je in het restuarant smaken.

Het hele project zal zo'n acht miljoen dollar gaan kosten, ongeveer zevenenhalf miljoen euro. Het hotel zou in Ohio komen te staan, helaas niet naast de deur maar als zij het kunnen, kan iedereen het.