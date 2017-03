Dekker gaat op vakantie en wint mountainbikewedstrijd heywoodu 07-03-2017 12:21 print

Ex-profrenner Erik Dekker is het fietsen nog niet bepaald verleerd. De 'Tour de France-legende', zoals de organisatie hem noemde, won afgelopen week in Qatar de Al Aidad Desert Challenge, een pittige mountainbikewedstrijd over veertig kilometer.

"Ik zag de wedstrijd anderhalve week eerder toevallig op de site van wielerbond UCI staan en besloot er samen met mijn partner dan maar een leuke vakantie van te maken", aldus Dekker, die in de Tour de France van 2000 als aanvaller drie etappes won. "Ik wist eerder niet eens dat de wedstrijd bestond."

Het was geen simpele wedstrijd: de tocht ging over veertig kilometer en zes zware zandduinen, met onder meer Frans kampioen marathon Frederic Gombert in het deelnemersveld. De ervaren mountainbiker was kansloos tegen het geweld van de 46-jarige Dekker, die meer dan twaalf minuten eerder over de finish kwam.

Op het moment dat Dekker de eindstreep passeerde was het podium zelfs nog niet eens volledig opgebouwd. "De Qatarezen waren wel verbaasd", lachte hij. Het is de eerste keer in zijn carrière dat Dekker punten haalt voor de wereldranglijst in het mountainbiken, hoewel het niet waarschijnlijk lijkt dat hij er een nieuw deel van zijn loopbaan mee is begonnen.