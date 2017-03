Cuevas wint ATP-toernooi São Paulo voor derde keer op rij

Cuevas wint ATP-toernooi S„o Paulo voor derde keer op rij heywoodu 07-03-2017 09:26 print

Tennisser Pablo Cuevas heeft voor de derde keer op rij het ATP-toernooi van São Paulo gewonnen. De Uruguyaanse gravelbijter sloeg de Spanjaard Albert Ramos Viñolas van zich af in een partij die door regenval over twee dagen verspreid werd.

Ramos-Viñolas had zondag de tiebreak in de eerste set gewonnen, maar bij een 3-3 stand in de tweede set besloot de organisatie het voor die dag voor gezien te houden. Maandag ging men verder en Cuevas leek uitstekend geprofiteerd te hebben van de lange pauze. Hij trok set twee naar zich toe en was ook in het derde bedrijf de beste: 6-7 (3), 6-4, 6-4.

Voor Cuevas, de mondiale nummer dertig, is het de zesde toernooizege uit zijn carrière, waarbij alle zeges op gravel behaald werden.