Alonso vreest Red Bull het meest heywoodu 07-03-2017 09:20 print

Wat Fernando Alonso betreft moet de concurrentie van Red Bull Racing zich zorgen maken om het Oostenrijkse Formule 1-team. De Spanjaard verwacht dat het team van Max Verstappen en Daniel Ricciardo in Australië sterk aan de start zal verschijnen.

"Ik vrees Red Bull nog wel het meest. Vorige week waren het alleen nog maar tests, we hebben eigenlijk nog niks van ze gezien", vertelt Alonso tegenover Marca. In Barcelona werkte Red Bull rustig haar eigen programma af, zonder daarbij zeer snelle rondetijden te noteren. "Ze doen het altijd op dezelfde manier met die tests, en dan staan ze straks in Australië met een auto die totaal niet te vergelijken is met waar ze nu mee gereden hebben. Voorspellingen over hoe dicht ze bij Mercedes kunnen komen doe ik nog niet, maar wel weet ik dat ze er tijdens deze tests nog helemaal niet hoefden te staan."

Alonso en zijn team McLaren kenden zelf bepaald geen lekkere eerste testweek en dat erkent de Spanjaard uiteraard ook. "Dat mensen pessimistisch zijn kan ik volledig begrijpen, het ging immers niet echt lekker. Het slaat echter nergens op om te denken dat we laatste zullen worden, we hebben wel veel nuttige informatie verzameld. In Australië gaat het er pas echt om", aldus Alonso, die tussen neus en lippen door ook nog even laat weten dat hij begonnen is met een autobiografie.