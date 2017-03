'Geen EU-verbod op Turkse campagnes'

Een op campagne-activiteiten van Turkse politici in de Europese Unie komt er hoogstwaarschijnlijk niet. Oostenrijk pleit daarvoor, maar meerdere EU-ministers van Buitenlandse Zaken vinden dat een zaak van de lidstaten zelf, bleek maandag voorafgaand aan overleg in Brussel.

Minister Bert Koenders noemde het "onwenselijk" dat Turkse ministers campagne voeren in Nederland, maar sprak zich ook niet uit voor een gemeenschappelijk Europees standpunt.

De Turkse regering wil via een referendum de grondwet aanpassen, waardoor de president veel meer macht krijgt. Ze wil hiervoor ook stemmen winnen onder Turken in het buitenland. De Nederlandse regering onderzoekt of het juridisch mogelijk is dat te voorkomen.

Duitsland heeft al bijeenkomsten verboden. De Turkse president Erdogan vergeleek dat met de naziperiode. "Er is veel verbale agressie, ik vind dat niet nodig", aldus Koenders. "Je kan denken wat je wil van dat referendum, maar Turkse minsters moeten de campagne niet naar Nederland exporteren."Ankara is inmiddels op de hoogte van dat standpunt.



