Talpa verhoogt bod op TMG

Talpa heeft z'n bod verhoogd op uitgever Telegraaf Media Groep (TMG) naar 6,50 euro per aandeel. Het bedrijf van John de Mol maakte dat zondag even voor middernacht bekend via een persbericht. Talpa biedt daarmee 0,50 euro per aandeel meer dan de combinatie van het Belgische Mediahuis en VP Exploitatie.

Zondagavond bereikte dat bedrijf een akkoord met TMG over de overname. De familie Van Puijenbroek is via VP Exploitatie grootaandeelhouder in TMG. In het zondag gesloten akkoord tussen Mediahuis en TMG is vastgelegd dat TMG zijn identiteit en Amsterdamse hoofdkantoor houdt en dat de journalistieke onafhankelijkheid binnen het bedrijf ook op lange termijn overeind blijft. Alle merken, waaronder De Telegraaf, Geenstijl, Dumpert, Metro, Spits en dergelijke blijven bestaan en er zou geen sprake zijn van omvangrijk banenverlies door de overname.

Guus van Puijenbroek van VP Exploitatie stelt dat Mediahuis een "veilige haven is voor TMG en de daar werkzame journalisten. Mediahuis deelt dezelfde waarden als onze familie." Tegen de Telegraaf zei Van Puijenbroek dat de hogere biedingen van Talpa geen reden zijn geweest om de strategie te wijzigen "Prijs is een ding. We hebben als familie een eigen afweging gemaakt. Mediahuis heeft een bewezen trackrecord."

Zondag werd ook bekend dat raad van commissarissen hun eigen bestuurders aan de kant hebben geschoven. Dat besluit was volgens de toezichthouders "onvermijdelijk", omdat het bestuur zich onrealistisch en niet constructief zou hebben opgesteld in de onderhandelingen met Mediahuis. Daardoor ontstond volgens de commissarissen het risico dat het Belgische bedrijf eenzijdig een bod zou uitbrengen, zonder de eerder overeengekomen garanties voor TMG.

Talpa laat weten dat herhaalde oproepen aan de raad van commissarissen van TMG om de gesprekken weer te hervatten door de commissarissen naast zich neer zijn gelegd. Talpa heeft "kennis genomen" van de verklaring van Mediahuis, VP Exploitatie en TMG en zal "op korte termijn haar positie en verdere stappen" bekendmaken.

Talpa bezit momenteel iets meer dan 20 procent van de aandelen TMG, terwijl zo'n 60 procent van de effecten in handen is van Mediahuis en VP Exploitatie.



