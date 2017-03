Horizon Zero Dawn en Pong livestream PoeHao 06-03-2017 01:23 print

Gisteren hadden wij onze eerste Zondagavond-gamestream. Helaas gooide een aantal technische probleempjes roet in het eten en ging de stream niet achter elkaar door. Voor degenen die het hebben gemist nog even het leeuwendeel.

Pong

Het begin allemaal met Pong en dat deden wij dus ook. Hierbij een korte terugblik op het spel dat voor velen de ogen opende wat betreft videogames.

Horizon Zero Dawn

Het eerste echte begin met de tutorial is helaas verloren gegaan. Hier het begin van Horizon Zero Dawn vanaf het moment dat Aloy geen kind meer is.

Na deze eerste stappen in de wereld en het overleven van de Proving, kun je hier kijken naar Aloy die de wereld ontdekt. Helaas is hier mijn microfoon-input weggevallen. Hopelijk gaat de volgende stream met wat minder technisch ongemak gepaard.