Carré-debat: Klaver op een, Pechtold tweede, Rutte plek drie

Carrť-debat: Klaver op een, Pechtold tweede, Rutte plek drie Redactie 05-03-2017 23:58 print

Jesse Klaver (GroenLinks) was de beste in het verkiezingsdebat van lijsttrekkers zondagavond in theater Carré in Amsterdam. De kijkers riepen hem uit tot winnaar van het Carré-debat. Op de tweede plaats kwam Alexander Pechtold (D66), gevolgd door Mark Rutte (VVD). Pechtold stelde in het debat dat Nederland moe is van Mark Rutte als het over de EU gaat. 50PLUS-leider Henk Krol kreeg geen steun voor zijn AOW-plan.

ln totaal deden acht lijsttrekkers mee, van de regeringspartijen VVD en PvdA en van zes oppositiepartijen (SP, CDA, D66, GroenLinks, 50PLUS en Partij voor de Dieren).

PVV-voorman Geert Wilders had geen zin in het debat. Op Twitter toonde hij een foto van het tv-programma Boer Zoekt Vrouw met de opmerking "Kijken zo!!"

"Rutte-moe"

Als het over de EU gaat is Nederland "Rutte-moe". Dat heeft te maken met het gebrek aan geloofwaardigheid van de VVD-leider, zei D66-leider Alexander Pechtold.

Volgens hem heeft Rutte "de euro in de waagschaal gesteld" door in de vorige verkiezingscampagne een eurokritische koers te suggereren, terwijl hij zich later in Brussel pro-EU opstelde. Ook Emile Roemer van de SP maakte Rutte dit verwijt.

Rutte verdedigde zich door te zeggen dat Europese samenwerking onontkoombaar is, maar dat hij altijd heeft gehandeld vanuit het Nederlandse belang. "Ik heb in 6,5 jaar als premier geleerd dat perfecte oplossingen niet bestaan."

Rutte verweet Pechtold dat hij zich wel pro-Europees voordoet, maar dat hij de vluchtelingendeal met Turkije niet heeft gesteund.

Geen AOW-alternatief

De AOW-leeftijd terug naar 65 jaar? 50PLUS-lijsttrekker Henk Krol pleitte er hartstochtelijk voor: "De meerderheid van de Nederlandse bevolking is er voor." Maar hij kreeg alleen de handen op elkaar van SP en Partij voor de Dieren.

Volgens VVD-lijsttrekker Mark Rutte is er geen alternatief voor de huidige geleidelijke leeftijdsverhoging. Anders gaan de belastingen met miljarden en miljarden omhoog. Hij wees op de noodzaak van "solidariteit tussen de generaties". Overigens versprak Rutte zich een keer en had hij het over de WAO, net zoals Krol onlangs in een tv-uitzending twee keer.

Jesse Klaver van GroenLinks toonde zich eveneens tegenstander van verlaging van de AOW-leeftijd: "Dat kost 12 miljard euro, dat is meer dan al het basisonderwijs bij elkaar kost. Dat is een rekening die we niet kunnen doorschuiven naar volgende generaties."

CDA-voorman Sybrand Buma keurde het plan ook af als "een peperdure belofte". En Lodewijk Asscher (PvdA) noemde het voorstel "slecht voor de nieuwe generaties."



Carré-debat: Klaver op een, Pechtold tweede, Rutte plek drie (Foto: ANP)