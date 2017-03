Wereldsprong Spanovic op EK voor eigen publiek heywoodu 05-03-2017 23:30 print

Voorafgaand aan het Europees indoorkampioenschap in de atletiek, in het Servische Belgrado, was Ivana Spanovic de grote ster van het toernooi. De verspringster is dé heldin van de Servische sport en dat maakte ze zondag volledig waar in de finale.

Spanovic begon met een foutsprong, maar knalde er daarna 7,16 meter uit, goed voor de zevende plek op de wereldranglijst aller tijden. Daar bleef het echter niet bij, want gelijk bij de volgende poging vloog Spanovic naar 7,24 meter. Slechts twee vrouwen sprongen indoor ooit verder: de Oost-Duitse Heike Drechsler en Galina Chistyakova uit de Sovjet-Unie, beiden aan het eind van de jaren '80.

Achter het geweld van Spanovic werd gestreden om de overige medailles, waarbij de Britse Lorraine Ugen met een nationaal record van 6,97 meter als winnares van het zilver uit de bus kwam. Meerkampster Claudia Salman-Rath pakte met 6,94 meter het brons namens Duitsland.

Spanovic' prachtige sprong van 7,24 meter (Bron: YouTube)