Cleveland Cavaliers kansloos zonder Kyrie en LeBron

In een NBA seizoen reizen dertig teams kriskras door de Verenigde Staten en worden in vijf maanden liefst 82 wedstrijden gespeeld. Het is niet zo vreemd dat steeds meer teams hun spelers af en toe een wedstrijd rust geven om te herstellen van de inspanningen. Voor de wedstrijd in Miami tegen de Heat besloten de Cleveland Cavaliers om LeBron James en Kyrie Irving niet op te stellen. Zonder de twee sterspelers was de NBA-kampioen kansloos. Miami won met 120-92.

In de plaats van James en Irving mochten nieuwkomers Kyle Korver en Deron Williams starten. Eén kwart lang was er sprake van een gelijk opgaande strijd. Bij rust had Miami al een 67-51 voorsprong te pakken. In de tweede helft bouwden de Heat de marge uit en de starters konden al vroeg plaatsmaken voor de reservespelers. De speelminuten in het vierde kwart, in een wedstrijd die al vroeg is beslist, worden weinig eerbiedig ‘garbage time’ genoemd. Wel, er was volop garbage time voor spelers als DeAndre Liggins en Willie Reed.

Concurrenten van de Cavaliers hoeven niet te hopen dat de ploeg opeens kwetsbaar is. De kampioen miste naast James en Irving ook de al langer geblesseerde JR Smith en Kevin Love. De verwachting is dat ze allemaal hersteld zullen zijn als de play-offs beginnen.

Topscorer bij de Heat werd Goran Dragic. De Sloveense point guard maakte 23 punten. Center Hassan Whiteside kwam tot 20 punten en 13 rebounds. Miami blijft in de race voor een play-off plaats. Mochten ze de achtste plek in de Eastern Conference halen, dan is het zeer waarschijnlijk dat ze in de eerste ronde tegen de Cavaliers zullen uitkomen.

De San Antonio Spurs plaatsten zich na de Golden State Warriors als tweede ploeg voor de play-offs. De Texanen hadden een verlenging nodig om de Minnesota Timberwolves van zich af te schudden, 97-90. Het was de tweede zege na verlenging in evenveel dagen.

De Spurs plaatsten zich voor het twintigste seizoen op rij voor de play-offs. Om in perspectief te plaatsen, de ploeg die zich na de Spurs het vaakst op rij voor de play-offs plaatsten zijn de Atlanta Hawks. Zij hopen de play-offs dit jaar voor de tiende keer op rij te halen. De grote constante bij San Antonio is coach Greg Popovich, die er al die jaren bij was.

Kawhi Leonard was uiteraard de man van de wedstrijd voor de Spurs. De meermaals tot beste verdediger verkozen forward komt dit jaar aanvallend ook uitstekend uit de verf. Leonard maakte 34 punten, waaronder zes punten in de verlenging. Leonard onderstreepte zijn verdedigde kwaliteiten door de tegenstander ook zesmaal de bal te ontfustelen.

Ricky Rubio noteerde een triple double voor de Timberwolves. De Spanjaard tekende voor 11 punten, 13 rebounds en 10 assists. Karl-Anthony Towns kwam tot 24 punten en 14 rebounds.





Uitslagen

Philadelphia 76ers – Detroit Pistons 106-1036

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors 101-94

Miami Heat – Cleveland Cavaliers 120-92

Chicago Bulls - Los Angeles Clippers 91-101

Denver Nuggets – Charlotte Hornets 102-112

Houston Rockets – Memphis Grizzlies 123-108

San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves 97-90 (OT)

Portland Trail Blazers – Brooklyn Nets 130-116

Eastern Conference

Cleveland Cavaliers 42-19

Boston Celtics 40-22

Washington Wizards 36-24

Toronto Raptors 37-26

Atlanta Hawks 34-27

Indiana Pacers 31-30

Chicago Bulls 31-31

Detroit Pistons 30-32

Miami Heat 29-34

Milwaukee Bucks 28-33

Charlotte Hornets 27-35

New York Knicks 25-37

Orlando Magic 23-39

Philadelphia 76ers 23-39

Brooklyn Nets 10-51

Western Conference

Golden State Warriors 50-11

San Antonio Spurs 48-13

Houston Rockets 44-19

Utah Jazz 38-24

Los Angeles Clippers 37-25

Memphis Grizzlies 36-27

Oklahoma City Thunder 35-27

Denver Nuggets 28-34

Portland Trail Blazers 26-35

Sacramento Kings 25-36

Dallas Mavericks 25-36

Minnesota Timberwolves 25-37

New Orleans Pelicans 24-38

Phoenix Suns 20-42

Los Angeles Lakers 19-43