Yates wint GP Industria & Artigianato

Adam Yates heeft voor de tweede keer in zijn carrière de GP Industria & Artigianato op zijn geschreven. In de sprint was de Engelsman van Orica-Scott de snelste van een kopgroep van zes renners. Richard Carapaz werd tweede voor Rigoberto Uran.

De wedstrijd werd gekleurd door een vroege vlucht met vier renners: Nils Politt (Katusha-Alpecin), Adriano Brogi (GM Europa Ovini), Davide Orrico (Sangemini-MG.Kvis) en Angelo Raffaele (d’Amico - Utensilnord). Het viertal had een maximale voorsprong van iets meer dan vijf minuten. Op veertig kilometer werden de vluchters gegrepen door het peloton.

Met nog veertien kilometer te gaan kozen Mattia Cattaneo en Egan Arely Bernal, allebei van Androni Giocattoli-Sidermec, de aanval op de laatste klim. Uran en Yates konden al snel de aansluiting maken bij het duo, later zouden ook Carapaz en Simon Clarke aansluiten bij de koplopers.

De zes bleven vooruit en zouden gaan sprinten om de overwinning. In de sprint was Yates te snel voor Carapaz en Uran. Voor de Engelsman was het zijn eerste seizoenszege van het jaar.