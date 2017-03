In het het asielzoekerscentrum Grave in het Brabantse Velp is zondagavond brand uitgebroken. De brandweer is bezig de brand aan het Intendanceplantsoen te bestrijden. De hulpverlening werd opgeschaald.

Op een foto van Omroep Brabant is te zien dat het om een uitslaande brand ging. Het vuur lijkt inmiddels onder controle. Volgens een woordvoerster van de politie zou er mogelijk nog iemand binnen zitten. Ooggetuigen hebben tegen de regionale zender gezegd dat een man voorwerpen uit het raam gooide.

Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn en hoe de brand is ontstaan.



Brand in azc Grave (Foto: ANP)