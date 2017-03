Onana: "Het was gewoon mijn fout"

Ajax is er zondag niet in geslaagd om drie punten in te lopen op Feyenoord. Mede door een fout van André Onana speelden de Amsterdammers met 1-1 gelijk tegen FC Groningen.

Onana ging opzichtig in de fout bij de openingstreffer, toen hij de bal verspeelde aan Bryan Linssen. De speler van Groningen leek hierbij een overtreding te maken, maar Bas Nijhuis keerde de treffer goed. Onana weet dat hij in de fout ging. "Het was volledig mijn fout. Volgens mij maakte hij wel een overtreding, maar dat maakt niet uit. Het was mijn fout", liet de doelman na afloop van het duel weten aan Fox Sports.

"Ik nam teveel risico. Maar dat moet ik ook doen. Wij willen voetballen van achteruit en dat begint bij mij. Als ik de beelden bekijk, werd er een overtreding gemaakt. Maar voor de scheidsrechter is het niet makkelijk. Hij heeft een moeilijke baan. Ik neem het mezelf kwalijk dat we niet gewonnen hebben", aldus Onana.