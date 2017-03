Vrouw in Axel mishandeld vanwege hondje

Op de Trumanlaan in Axel is zaterdagmorgen een vrouw mishandeld bij het uitlaten van haar hond. Een nog onbekende man sloeg en stompte de vrouw in haar gezicht omdat haar hondje tegen hem was opgesprongen.

Het slachtoffer raakte gewond aan een oog en haar hand. Dit gebeurde rond 5 uur bij de eendenvijver en de basisschool bij het park.

De verdachte is een blanke man van 40 a 50 jaar die een zwarte jas met veel zakken droeg en met een Zeeuws accent sprak. De politie zoekt getuigen.