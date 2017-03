Turkse reddingstroepen hebben na een zoektocht van negen uur een Syrische piloot gevonden die met zijn MiG-straaljager was neergestort in het grensgebied van Syrië en Turkije. Hij had zich met zijn parachute in veiligheid kunnen brengen en werd met uitputtingsverschijnselen naar een Turks ziekenhuis overgebracht, zei de gouverneur van de provincie Hatay tegen het persbureau Anadolu.

Onduidelijk is nog waardoor de straaljager is neergestort. De islamistische rebellengroep Ahrar al-Sham beweerde het toestel te hebben neergehaald, maar volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten is daarvoor geen bewijs.



Turken vinden Syrische piloot (Foto: ANP)