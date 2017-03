Wereldstoot jonge Pool Bukowiecki, historisch goud Albaniër

Wereldstoot jonge Pool Bukowiecki, historisch goud AlbaniŽr heywoodu 05-03-2017 09:18 print

De jonge Poolse kogelstoter Konrad Bukowiecki heeft op het Europees indoorkampioenschap grote indruk gemaakt. In Belgrado greep de pas 19-jarige Pool, die jarenlang de junioren domineerde, zijn eerste titel bij de senioren.

Bukowiecki stootte de kogel in zijn tweede poging al naar een briljante 21,97 meter. Daarmee staat hij op de tiende plek op de wereldranglijst aller tijden (indoor), terwijl outdoor ook slechts 25 mannen het ooit beter deden dan de tiener. "Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik ben in shock! Bel me morgen maar, misschien komt er dan meer uit", stamelde de jonge Pool na afloop.



Niemand kwam meer in de buurt bij Bukowiecki's afstand en Tomas Stanek was met 21,43 meter in zijn laatste poging de enige die nog bijna binnen een halve meter bleef. De Tsjech pakte zilver door in de laatste poging David Storl voorbij te gaan (21,30m).

Ook bij het verspringen werd weer een stukje atletiekgeschiedenis geschreven. De Albaniër Izmir Smajlaj sprong in zijn allerlaatste poging naar 8,08 meter, een nationaal record en net zo ver als leider Michel Torneus. Smajlaj had echter ook al 8,02 meter gesprongen, en dat was vier centimeter beter dan Torneus' op één na beste sprong. Smajlaj pakte zo de eerste Albaanse medaille ooit op het EK indoor en gelijk was het goud. Serhiy Nykyforov uit Oekraïne hield het eveneens zeer spannend, maar met 8,07m kwam hij één centimeter te kort voor zowel zilver als goud.

Op de 60 meter verdedigde de Brit Richard Kilty zijn Europese indoortitel. Met 6,54 seconden bleef hij de verrassende Slowaak Jan Volko (6,58) voor, terwijl de Zweden Austin Hamilton en Odain Rose beiden na 6,63 over de finish kwamen. Na bestudering van de finishfoto was het brons voor Hamilton.