FOK! Wat een weer: buiig

Maart guur geeft een volle schuur.

Goedemorgen!

In het oosten was het gisteren en heel aardige dag terwijl het in het noorden en westen regende. Die regen is vannacht naar het noordoosten weggetrokken, er volgden opklaringen en de temperatuur daalde tot zo'n 6 graden.

Vanmorgen wordt het meest droog, alhoewel er nog een enkele bui kan vallen. De zon zou ook nog kunnen schijnen. Vanuit het zuidwesten komt er echter een regenfront aanzetten dat vanmiddag van zuidwest naar noordoost over het land trekt. Later in de middag wordt het dan weer droog, waarbij de kans op een bui toch wel aanwezig blijft. De maximumtemperatuur wordt zo'n 9 graden.

De komende week blijft het wisselvallig met soms buien of regen.

Een fijne zondag gewenst!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 07:15 Zon onder: 18:27 Zonkracht: 2/ 1







Sneeuw in de buurt van Heerlen (Foto: Luuntje)

