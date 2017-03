Voorbeschouwing UFC 209: 'Overeem is een lafaard'

Met het uitvallen van het MMA-gevecht tussen Khabib Nurmagomedov en Tony Ferguson verliest UFC 209 zaterdagnacht enigszins aan aantrekkingskracht. Naar dit gevecht werd namelijk halsreikend uitgekeken en de teleurstelling was vrijdag dan ook groot toen bekend werd dat Nurmagomedov teveel last ondervond van het afvallen en zodoende in het ziekenhuis was beland. Michael Johnson werd nog opgeroepen als vervanger, maar Ferguson weigerde tegen de Texaan te vechten. "Er staat dan geen titel meer op het spel en ik krijg minder salaris aangeboden," aldus een verklaring van Ferguson.



Weging in voorbereiding tot UFC 209 (Foto's: Getty)

Neemt niet weg dat UFC 209 vol staat met goede gevechten, zoals Alistair Overeem tegen Mark Hunt, Lando Vannata tegen David Teymur en als grote afsluiter een gevecht om de titel in het weltergewicht tussen kampioen Tyron Woodley en uitdager Stephen Thompson. Deze laatst genoemden gaan op herhaling, na hun gelijkspel tijdens UFC 205 afgelopen november.

Overeem vs Hunt

Dit gevecht is hier al uitgebreider besproken, maar zwaargewicht Hunt liet de afgelopen week geen mogelijkheid onbenut om Overeem te beschuldigen van dopinggebruik. De Nederlander is in 2012 betrapt op het gebruik van het verboden middel testosteron en dat lijkt Hunt nog steeds dwars te zitten. "ik mag Overeem niet, waar hij voor staat. En net als al die andere valsspelers is hij een lafaard. Ik ben kwaad en enorm gemotiveerd om hem knock-out te slaan," aldus de geïrriteerde Super Samoan. "Mijn rechtzaak tegen de UFC gaat ook nog door. Ik snap niet waarom valsspelers beloond worden met een enorm salaris en ik zelfs mijn hand breek om dit soort valsspelers te verslaan."

Overeem daarentegen wil niet ingaan op de beschuldigingen van Hunt, wil zich vooral focussen op de positieve aspecten van het gevecht en heeft niets tegen Hunt. "In mijn voorbereiding naar dit gevecht ben ik vaak gecontroleerd op doping. Ze weten 24 uur per dag waar ik ben en ik kan op elk moment van de dag gecontroleerd worden. Ik wens Hunt veel succes in zijn strijd tegen zijn werkgever. Dat is niet precies de manier waarop ik dit zou afhandelen, maar als hij het zo wil doen, wens ik hem veel succes."



Overeem en Hunt tijdens de officiele weging (Bron: Youtube)

Vannata vs Teymur

Zowel Vannata als Teymur hebben ieder één verliespartij in hun carrière opgelopen. Vannata verloor in een heerlijk gevecht, zijn debuut in de UFC, tegen de ijzersterke Tony Ferguson. Teymur is sinds het verlies in zijn professionele MMA-debuut in 2013 al vijf partijen ongeslagen, waarvan tweemaal in de UFC. Beide vechters hebben hun laatste gevecht gewonnen en de winnaar van dit gevecht zal absoluut een sprong maken op de ranglijst in de lichtgewichtklasse.



Lando Vannata (Bron: Youtube)

Beide vechters hebben hun eigen stijl van vechten, Vannata wil graag naar de grond, terwijl Teymur het staande gevecht prefereert. Teymur kan dodelijk zijn met zijn vuisten, wat wel blijkt uit de vier overwinningen via knock-out in zijn laatste vier gevechten. Vannata is iets completer dan Teymur en, hoewel hij een meester is in het naar de grond brengen van het gevecht, schuwt hij het staande gevecht niet. Dit gevecht is een grote kanshebber om de titel Fight of the Night, gevecht van de avond, te winnen. Ook al is er stevige concurrentie van het hoofdprogramma van de avond.

Woodley vs Thompson

Het toetje van de avond is het titelgevecht in de weltergewichtsklasse. Woodley, kampioen na het verslaan van Robbie Lawler in 2016, zal voor de tweede keer zijn titel verdedigen tegen Thompson. Beide vechters hebben de voorkeur voor het staande gevecht en het zal dan ook een spannend kickboksgevecht worden. Voormalig karateka Thompson heeft al vier jaar niet verloren en zijn manier van vechten, lichtvoetig en altijd een spectaculaire focus op de aanval, maakt hem tot de publiekslieveling van de avond.

Woodley is met zijn 34 jaar een ervaren vechter die het gevecht enorm explosief kan beginnen. In het vorige gevecht met Thompson wist The Chosen One zijn tegenstander meerder malen tegen het canvas te slaan. Helaas kon de donkere atleet daar geen voordeel uithalen, want het gevecht eindigde met een anti-climax, een gelijkspel. Woodley voelt zich miskent door de UFC en denkt dat de UFC donkere atleten discrimineert. Dit lijkt de motivatie voor Woodley te zijn om dit gevecht te moeten winnen van Wonderboy en eindelijk de erkenning te krijgen die hij vindt dat hij verdient.



Woodley vs Thompson promo (Bron: Youtube)

Overig hoofdprogramma UFC 209

Rashad Evans vs. Daniel Kelly

Cynthia Calvillo vs. Amanda Cooper

Voorprogramma

Mark Godbeer vs. Daniel Spitz

Luis Henrique vs. Marcin Tybura

Mirsad Bektic vs. Darren Elkins

Iuri Alcantara vs. Luke Sanders

Paul Craig vs. Tyson Pedro

Albert Morales vs. Andre Soukhamthath

UFC 209 wordt gehouden in de T-Mobile Arena in Paradise, Nevada en het hoofdprogramma kan live worden gevolgd via betaalzender Fox Sports. De uitzending rond dit gala begint zaterdagavond al om 22:30 uur op kanaal zes. Het hoofdprogramma begint zaterdagnacht om 3:30 uur, met Nederlands commentaar. UFC 209 is tegelijkertijd te volgen op kanaal twee, maar dan met origineel Amerikaans commentaar.