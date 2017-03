Bas en Aad van Toor, beter bekend als clown Bassie en acrobaat Adriaan, worden binnenkort in Vlaardingen geëerd met een grote expositie. De tentoonstelling toont honderden spullen uit het rijke televisie- en circusverleden van het succesvolle duo. De overzichtstentoonstelling is van 8 juli tot en met 3 september te zien in Theater Flamingo in Vlaardingen.

Bassie en Adriaan zullen zelf ook regelmatig bij de expositie aanwezig zijn om met bezoekers op de foto te gaan en verhalen te vertellen over hun leven en carrière. In eerste instantie was het de bedoeling dat de tentoonstelling te zien zou zijn in het Museum Vlaardingen, dat met geldproblemen kampt. Maar volgens lokale media konden het duo en het museum niet tot overeenstemming komen over de voorwaarden voor het tentoonstellen van de collectie.

"Alle spullen waar onze fans dierbare herinneringen aan koesteren, zijn te zien", vertelt clown Bassie. "Van de kroon tot Robin, van het masker van de plaaggeest tot de échte caravan en auto."

Bas en Aad van Toor (inmiddels 81 en 74 jaar oud) braken in de jaren zestig door als acrobatenduo The Crocksons en reisden de hele wereld over met hun beroemde stoelenact. Vervolgens ging ze als Bassie & Adriaan verder en waren 35 jaar lang te zien in een groot aantal televisieseries, waaronder De Plaaggeest, De Diamant en Het Geheim van de Sleutel. Onlangs kwam er een grote box uit met alles wat Bas en Aad van Toor ooit voor televisie hebben gemaakt.

Hoewel Bassie en Adriaan niet meer actief optreden, is hun populariteit nog steeds onverminderd groot. Twee jaar geleden ontvingen zij nog een grote Belgische oeuvreprijs.



Bassie en Adriaan geëerd met grote expositie (Foto: BuzzE)