Nog veel problemen Honda met Formule 1-motor

De eerste Formule 1-testweek in Barcelona heeft voor Honda meer vraagtekens dan bevestigende antwoorden opgeleverd. De Japanners dachten afgelopen winter een stap gezet te hebben met de krachtbron voor McLaren, maar voorlopig voert de onbetrouwbaarheid weer de boventoon.

Op de maandag trad er een probleem met de olietank op, terwijl dinsdag er een onbekend probleem was. Dit laatste verontrustte Yusuke Hasegawa, de F1-motorbaas van Honda. "Op dag twee hadden we een mechanisch probleem. Daarvan weten we nog steeds niet waar het vandaan kwam. Dit is erger dan we dachten. Ik ben er niet zeker van of het gevolgen heeft voor de eerste race in Australië."

Honda zou komende week een verbeterde versie van de motor meenemen naar Barcelona die ook in Australië gebruikt zal moeten gaan worden. De vraag is of dit lukt omdat nog niet bekend is waardoor Stoffel Vandoorne dinsdag stil kwam te staan met de kapotte motor. Deze is naar Japan gevlogen om daar uit elkaar gehaald te worden voor onderzoek.

Hasegawa belooft beterschap. "De testdagen zijn natuurlijk momenten waar we een hoop problemen tegenkomen die we moeten overbruggen. Ik denk wel dat we het goed doen en dat de relatie met McLaren erg goed is."

McLaren-coureur Fernando Alonso is in ieder geval niet blij met de problemen die Honda blijven teisteren. De Spanjaard maakt zich echter mogelijk ook zorgen over het chassis van zijn McLaren, omdat deze tijdens de eerste testweek in Barcelona op meerdere fronten tekort leek te komen.