Bonevacia naar EK-finale op 400 meter, De Witte klaar

Liemarvin Bonevacia heeft zich op het Europees indoorkampioenschap in de atletiek geplaatst voor de finale van de 400 meter. In Belgrado was de Nederlander indrukwekkend sterk in de halve finales, waar hij al vroeg de leiding nam. In de slotmeters ging de Pool Rafal Omelko hem nog voorbij, maar met 47,21 gaat Bonevacia met de vijfde tijd naar de finale van zaterdagavond.

Bij de vrouwen was er geen Nederlands succes in de halve finales. Lisanne de Witte kwam er geen moment aan te pas in haar halve eindstrijd en eindigde er met 54,81 seconden als zesde en laatste. Madiea Ghafoor ging zelfs helemaal niet van start: na de series werd in overleg met de medische staf besloten dat het beter was om niet van start te gaan.

Bonevacia op weg naar de finale (Bron: YouTube)