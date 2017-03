Man verkracht en doodt 21 katten Djeez 03-03-2017 16:30 print

In de Californische stad San Jose moet binnenkort een behoorlijk ziek figuur voor de rechter verschijnen. Robert Roy Farmer heeft namelijk maar liefst 21 katten verkracht. Om te voorkomen dat deze uit de school zouden klappen, draaide de 25-jarige perverseling de poesjes de nek om.

De beste man liep in oktober 2015 al tegen de lamp. Hij lag namelijk te slapen in zijn auto. Naast hem lag een dood kattenlijkje.

Farmer werd hierop direct in de boeien geslagen. Sinds die tijd verblijft hij in het Elmwood Correctional Facility in Milpitas, in afwachting van zijn proces.

De ransaap heeft eind vorig jaar een volledige bekentenis afgelegd. Ontkennen had ook geen zin meer, want op alle poesjes werd Farmers DNA aangetroffen. Op 7 april mag hij dan eindelijk bij de rechter op het matje komen.

De kattenliefhebber in kwestie (foto: Santa Clara County Superior Court )