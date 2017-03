Wolf doodgereden op A28 in Drenthe Djeez 03-03-2017 11:45 print

De wolf is nu officieel teruggekeerd in Nederland. Op de A28 bij het Drentse Veeningen – nabij Hoogeveen – is deze week namelijk een jonge wolf doodgereden.

Het arme dier is gevonden in de berm bij het Drentse dorp. De wolf is vanochten binnengebracht bij de stichting Faunavisie Wildcare in het Groningste Westernieland. Daar bevestigen ze dat het hier inderdaad om een wolf gaat.

"Het is honderd procent een wolf. Het is een jongvolwassen mannetje", luidt de conclusie. Voor de zekerheid wordt het beestje nog naar de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht gebracht. "Daar wordt gekeken of het echt een wolf is", zegt Kim de Vries van de provincie Drenthe.