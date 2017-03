Geblesseerde Van Gerwen kan UK Open-titel niet verdedigen heywoodu 03-03-2017 11:33 print

Darter Michael van Gerwen zal dit weekeinde zijn titel op de UK Open niet kunnen verdedigen. De Nederlandse wereldkampioen heeft teveel last van een rugblessure en heeft zich teruggetrokken voor het toernooi dat vrijdag begint en tot en met zondag duurt.

Van Gerwen won het toernooi in Minehead de afgelopen twee jaar en had de eerste darter ooit kunnen worden die drie keer op rij won. De Nederlander is op het moment nog titelhouder in alle serieuze majors, maar daar komt zondag dus een einde aan.

Eerder meldde Van Gerwen zich ook al af voor de Premier League van donderdag, waar hij tegen James Wade zou spelen.