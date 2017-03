Den Haag trakteert op taart voor 5000 man Frank (qltel) 03-03-2017 08:53 print

Ter ere van de geboortedag van kunstenaar Piet Mondriaan gaat de gemeente Den Haag komende dinsdag trakteren. In de hal van het stadhuis snijden burgemeester en wethouders 's ochtends een enorme Mondriaantaart aan, waar 5000 Hagenaars een stuk van kunnen komen halen.

Mondriaan werd op 7 maart 1872 geboren in Amersfoort en overleed op 1 februari 1944 in New York. Hij was de belangrijkste vertegenwoordiger van kunstbeweging De Stijl, die honderd jaar geleden werd opgericht. In Den Haag wordt dat gevierd met verschillende evenementen, waaronder twee grote tentoonstellingen in het Gemeentemuseum. Dat Haagse museum bezit de grootste Mondriaancollectie ter wereld.



Den Haag trakteert op taart voor 5000 man (Foto: ANP)