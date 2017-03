De cultuur binnen de politie moet nodig veranderen. De top van alle elf politie-eenheden, de korpsleiding en het Politiedienstencentrum krijgt nog dit jaar een extra plek voor 'divers' talent. Ook krijgen honderden leidinggevenden de komende maanden training om 'de ongemakkelijke dialoog' aan te gaan. Dat moet problemen met diversiteit, geweld, etnisch profileren en integriteit beter bespreekbaar maken.

Dat zegt korpschef Erik Akerboom in een interview met de Volkskrant. De dertien nieuwe plekken in de politietop zullen worden vervuld door politiemensen met een migratie-achtergrond, maar ook door ander personeel dat in traditionele sollicitatieprocedures niet snel komt bovendrijven, zoals LHBT'ers, vrouwen, bèta's en zijinstromers.

In het interview gaat Akerboom ook in op exorbitante uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad van de politie. "Ik dacht: dit kan niet waar zijn. Maar het was wel waar. Ik worstelde met mijn eigen schaamte. Dat nota bene degenen die opkomen voor de belangen van de politiemensen zulke exorbitante uitgaven deden."



Politiechef eist meer diversiteit binnen korps (Foto: ANP)