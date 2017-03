Torres 'stabiel en bij kennis' na harde klappen op hoofd heywoodu 02-03-2017 22:48 print

In de Spaanse Primera División speelden Deportivo la Coruña en Atlético Madrid donderdagavond met 1-1 gelijk. Dat was echter maar een bijzaak van de wedstrijd, want er zijn grote zorgen om Atlético-middenvelder Fernando Torres.

In een duel met Alex Bergantinos werd Torres hard op zijn hoofd geraakt. Daar bleef het niet bij, want hij kwam vervolgens ook vol met zijn hoofd op de grond terecht. Binnen luttele seconden waren spelers van beide ploegen toegesneld en het leek erop dat één van hen direct probeerde te voorkomen dat Torres zijn tong in zou slikken.

De onfortuinlijke speler werd uiteindelijk van het veld afgedragen en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er aan toe is is nog onduidelijk. Na een lange onderbreking werd het duel alsnog uitgespeeld.

Update 23.18 uur

Atlético Madrid heeft inmiddels laten weten dat Torres vermoedelijk een hersenschudding heeft opgelopen. Hij zal de nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Ook heeft de club laten weten dat hun middenvelder stabiel en bij bewustzijn is.

Official: traumatic brain injury for Torres, transferred to the hospital for tests and will spend the night there for observation #laliga https://t.co/CxXJvnuW5C — Ryan Catanese (@rcatanese) March 2, 2017

Thanks for the messages of support for @Torres. He’s stable and conscious. He’ll spend the night in hospital and undergo more tests tomorrow — Atlético de Madrid (@atletienglish) March 2, 2017

Het ongeluk van Torres (Bron: YouTube)