Van Barneveld: "Het is gewoon klaar, het is goed zo" heywoodu 02-03-2017 20:54 print

Darter Raymond van Barneveld heeft donderdag in week vijf van de Premier League verloren van Dave Chisnall. Na afloop klonk Van Barneveld tegenover de camera's van RTL7 dan ook weer als een klassieke Van Barneveld.

"Ik heb wel een idee hoe het kan dat ik met 7-2 verlies: hij gooit te goed en is scherp op de triples en dubbels, ik niet", klonk de glasheldere analyse. "Ik voel me beter dan in de vorige vier weken en dan gooit hij tegen mij anders dan hij eerder deed", zegt hij over Chisnall, die geen best begin van de Premier League kende. "Hij moet zich door het afmelden van Michael (van Gerwen, red.) ineens op twee wedstrijden voorbereiden en misschoen gooit dat zijn hele systeem door de war en is dat net even genoeg voor hem. Het zou me niks verbazen als hij James Wade straks ook pakt."

Gevraagd naar de stand in de Premier League gaf de Hagenaar aan daar niet bepaald in geïnteresseerd te zijn. "Daar houd ik me helemaal niet mee bezig joh. Het is gewoon klaar, het is goed zo. Ik ga me daar niet meer druk om te maken, het is goed zo", zo klonk het alsof het einde van zijn carrière nadert. "Ik ga gewoon elke week naar Engeland en probeer het beste er van te maken, ik vind het allemaal wel prima zo. Ik ga geen extra motivatie meer pakken, want het zegt allemaal gewoon niks."

Eerder in de week stond Barney naar eigen zeggen nog fantastisch te gooien: "Het voelt zo verschrikkelijk goed. Dinsdag heb ik nog in de competitie gespeeld met de jongens en ging alles raak, 170 uitgegooid en alles, en vanavond valt het dan totaal niet. 'Waar doe ik het nou voor?', vraag ik me dan af. Ik vind het eigenlijk wel best zo, het is goed."