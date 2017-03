PSA Peugeot Citroën hoopt binnen enkele dagen de overname van Opel wereldkundig te kunnen maken. Een akkoord daarover met de huidige eigenaar General Motors is volgens ingewijden dichterbij gekomen.

De verschillen tussen vraag en aanbod over onder meer pensioenverplichtingen zouden niet groot meer zijn. Een akkoord wordt mogelijk al maandag, tijdens de autobeurs van Genève bekendgemaakt. Woordvoerders van beide partijen wilden niet reageren.

Vorige maand werd bekend dat Peugeot in gesprek is met GM over een mogelijke verkoop van diens Europese tak. Daardoor kan de op een na grootste autofabrikant van Europa - na Volkswagen - ontstaan. De Fransen zouden bereid zijn circa 1,9 miljard euro neer te tellen voor Opel, die onder de vlag van PSA wel zelfstandig kan blijven opereren.



'PSA nadert akkoord over overname Opel' (Foto: ANP)