Poels mist door knieblessure Parijs-Nice

Wout Poels gaat komende zondag niet van start in Parijs-Nice. De 29-jarige renner van Team Sky heeft last van een lichte knieblessure, zo laat Poels op Twitter weten.

Uit voorzorg is de Rit naar de Zon uit zijn programma gehaald, zodat de blessure volledig kan genezen. De winnaar van Luik-Bastenaken-Luik mocht dit jaar meer voor eigen kansen rijden. Parijs-Nice was een van de koersen waar hij als kopman mocht starten.

Unfortunately I don't start in Paris Nice. Have a little knee injury and do not want to take any risk for the rest of the season.