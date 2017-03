Nintendo Switch cartridges vallen niet in de smaak Rowin (Racerblade) 02-03-2017 11:58 print

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat het nieuwe platform van Nintendo niet op schijfjes werkt, maar op cartridges. Cartridges zijn wat kleiner, en de doelgroep van Nintendo over het algemeen wat jonger, dus bedacht Nintendo een manier om ervoor te zorgen dat de cartridges niet ingeslikt worden.

Ze blijken namelijk verschrikkelijk te smaken. Vorige week vond mede-oprichter van Giant Bomb Jeff Gerstmann het nodig om te testen hoe ze nu smaken. In de naam van de wetenschap, uiteraard. Hij was niet zo te spreken over de langdurige bittere en zure smaak van de cartridge. Enkele andere 'wetenschappers' hebben dit sindsdien kunnen beamen.

Nu heeft Nintendo gereageerd op dit enigszins vreemde fenomeen, en het blijkt dat dit dus geen toeval is. Om de cartridge zit een chemisch laagje dat de naam denatoniumbenzoaat draagt. Het staat bekend als de meest bittere stof dat tot op heden bekend is. Het goede nieuws is dat thuiswetenschappers hiermee ook aan de slag kunnen gaan, de stof is namelijk niet giftig. Zorg er alleen wel voor dat je er niet in stikt, tenzij je in aanmerking wil komen voor een Darwin Award.