Van Helsing hakt in 4K

Zoals gemeld komt hack ’n slash game Van Helsing ook naar PlayStation 4. The Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition komt met alle DLC en extra korting voor PS Plus abonnees. Speciaal voor PlayStation 4 Pro zijn er extra grafische opties.

Natuurlijk is de game een beetje opgeleukt met mooiere effecten, beter geluid en efficiënt gebruik van de DualShock 4-controller. Hiermee kun je onder andere de lichtsterkte en het volume aanpassen. De pc-versie van The Incredible Adventures of Van Helsing had reeds controller-support, maar daar was niet iedereen even enthousiast over. De implementatie van de DualShock 4-controller is dus een spannende stap voor de fans. De grafische pimp-mogelijkheden op de PlayStation 4 Pro zijn betere prestaties waarbij de game in full hd draait op 60fps, gebalanceerd in 2880x1620 op 50fps en kwaliteitsmodus met 4K gelockt op 30fps.