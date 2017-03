D66-Statenlid: Wilders hoopt op aanslag

Het Limburge D66-Statenlid Hans van Wageningen denkt dat PVV-leider Geert Wilders hoopt op een aanslag in Nederland, kort voor de verkiezingen. Hij liet dat woensdag weten via Twitter.

"Hij hoopt op een aanslag vlak vóór de verkiezingen en dat hij op het Haagse pluche zit als de rook weer is opgetrokken", aldus Van Wageningen.

Het Statenlid reageerde op de nepfoto over D66-lijsttrekker Alexander Pechtold, die zogenaamd tussen radicale moslims stond. Volgens Van Wageningen volgen Wilders en anderen een strategie die "eerder door Hitler is gevolgd en nog niet zo lang geleden door de Servische leider Milosevic."

In een toelichting op zijn tweet zei Van Wageningen dat hij met zijn bericht wil waarschuwen voor radicalisering.

#nepnieuws over Pechtold is gevaarlijk. Laat je niet in de luren leggen. pic.twitter.com/nETZ1QWghN