Drie uit drie op WK voor 'Kombinierer' Rydzek

Op het wereldkampioenschap in de noordse sporten heeft Johannes Rydzek zijn derde gouden medaille in de noordse combinatie veroverd. De Duitser was in het Finse Lahti de beste in de wedstrijd met de grote schans en over tien kilometer langlaufen.

De leiding was na het schansspringen in handen van de Oostenrijker Mario Seidl, die op een goede dag een prima langlaufer is. Met 46 seconden voorsprong op landgenoot Wilhelm Denifl begon hij met een prima marge aan de tien kilometer, terwijl de Japanner Akito Watabe enkele seconden later vertrok. François Braud uit Frankrijk en Rydzek startten 65 en 60 seconden na Seidl. Achter hen zaten onder meer de Oostenrijker Bernhard Gruber (+1:16), uittredend wereldkampioen, de Noor Magnus Moan (+1:21), World Cup-kampioen Eric Frenzel uit Duitsland (+1:29) en de Noor Magnus Krog (+1:34) met de Duitser Fabian Riessle (+1:38).

Bij het langlaufen vormden Denifl, Watabe, Braud en Rydzek al na een paar honderd meter een achtervolgend groepje, wat beetje bij beetje inliep op Seidl. Vooral onder leiding van Rydzek kwamen ze dichter in de buurt, maar vanaf een kilometer op vijf was het uitgerekend de 36-jarige Denifl die de kop overnam en het gat naar zijn twaalf jaar jongere landgenoot begon te dichten. Met nog een ronde van 2,5 kilometer te gaan sloot de groep aan, terwijl een grote groep met mannen als Moan, Frenzel en Krog nauwelijks dichterbij was gekomen.

Halverwege de slotronde werd duidelijk dat de Oostenrijkers teveel kracht hadden gebruikt. Seidl, die kilometerslang werd opgejaagd, moest afhaken en dat gold ook voor de man die zijn vonnis getekend had, Denifl. Met het stadion en de finish weer in zicht opende Rydzek de aanval en alleen Watabe kon enigszins volgen. De Japanner moest echter al snel het hoofd buigen en zag Rydzek na goud op de wedstrijd met de kleine schans en goud op de estafette voor de derde keer dit WK zegevieren. Watabe pakte zilver, brons was voor Braud.