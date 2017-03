Verbeek: "AZ mag beker niet meer uit handen geven" Redactie 01-03-2017 23:30 print

De druk is groot bij AZ, dat donderdag in de halve finale van de beker eigenlijk moét winnen van SC Cambuur om weer in positief vaarwater te komen.

"Er staat veel spanning op. Zo zal John van den Brom dat ook voelen", zegt Gertjan Verbeek tegenover De Telegraaf. De oud-trainer van AZ denkt echter niet dat het hachje van Van den Brom op het spel staat. "AZ heeft lang gewacht om het contract met Van den Brom te verlengen, dus dat betekent dat ze er goed over hebben nagedacht."

"Het lijkt me dan ook sterk dat zijn positie nu alweer onder druk staat na een aantal slechte resultaten", vervolgt Verbeek. "Ze hebben tegen Olympique Lyon weliswaar een dik pak slaag gekregen, maar vergeet niet dat het voor een club als AZ een unieke prestatie is dat ze vrij lang op drie fronten hebben meegestreden."

En wat als AZ niet wint van Cambuur? "Rustig blijven en focussen op de volgende doelstelling", aldus Verbeek. "Maar dit mogen ze eigenlijk niet meer uit handen geven. Als je kijkt welke teams er nog over zijn, hebben ze een goede kans om de beker te winnen. En als ze daarin slagen, is iedereen die dikke nederlaag tegen Lyon weer vergeten."