Geblesseerde Van Gerwen mist Premier League-wedstrijd

Darter Michael van Gerwen moet donderdagavond verstek laten gaan tijdens de Premier League in Exeter. De Nederlandse wereldkampioen heeft last van een rugblessure en zal het duel met James Wade op een andere avond in moeten halen.

Komend weekeinde wordt in Minehead het UK Open gespeeld en Van Gerwen wil geen extra risico lopen dat te moeten missen. "Sorry voor al mijn fans", aldus de man die samen met Phil Taylor en Wade op de eerste plek staat in de Premier League, waar vier speelronden achter de rug zijn.

Door Van Gerwen's afwezigheid zal Dave Chisnall donderdag twee keer in actie komen. Hij opent de avond zoals gepland tegen Raymond van Barneveld, terwijl hij de speelronde afsluit met het duel tegen Wade. Van Gerwen zal op avond acht, 23 maart, het duel met Wade spelen. Hij kent dan dezelfde dubbel als Chisnall donderdag, want Van Barneveld wacht dan ook.