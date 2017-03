Mass Effect Andromeda toont een missie PoeHao 01-03-2017 14:35 print

Om vast in de stemming te komen kunnen we de loyaliteitsmissie van PeeBee bekijken. Er zijn wat stukjes uitgeknipt om niet te veel spoilers weg te geven. Er is 17 minuten aan gameplay om te bewonderen, dus ga er maar lekker voor zitten. Mass Effect: Andromeda komt 23 maart uit voor PlayStation 4, Xbox One en PC.