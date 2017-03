Nicole Kidman toont blote tieten met stijve tepels Djeez 01-03-2017 14:35 print

Was Emma Watson gisteravond nog bescheiden topless, Nicole Kidman gooit het vandaag over een andere boeg. De bijna vijftigjarige actrice laat vandaag haar echt blote tieten zien. Compleet met stijve tepels, welteverstaan.

De mooie rooie en ex van Tom Cruise is later dit jaar namelijk te zien in 'Big Little Lies'. In deze HBO-serie is Kidman te zien in nogal expliciete naaktscènes met ex-vampier Alexander Skarsgård.

Om deze serie te promoten, heeft HBO nu een aantal screenshots met daarin een naakte Nicole Kidman op internet geslingerd. En daarin is te zien dat de Australische nog altijd een lekker wijf is.