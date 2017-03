Kerkhove naar kwartfinales Kuala Lumpur heywoodu 01-03-2017 11:30 print

Tennisster Lesley Kerkhove heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Kuala Lumpur. De 25-jarige Nederlandse was in de tweede ronde te sterk voor de Oezbeekse Sabina Sharipova (WTA-155).

Kerkhove, de mondiale nummer 195, leverde na een break in game één al vroeg twee keer haar eigen service in. Toch wist ze zich te herstellen en richting het einde van de set brak ze Sharipova twee keer, wat haar de setwinst opleverde. In het tweede bedrijf slaagde ze er wederom in haar opponente twee keer te breken en doordat ze het zelf bij één verloren opslagbeurt hield was ook de tweede set en dus de wedstrijd binnen: 6-4, 6-4.

Door haar eerste WTA-kwartfinale ooit zal Kerkhove op de wereldranglijst stijgen naar ongeveer de 163e plek, haar hoogste notering ooit. Er liggen zelfs goede kansen voor nog meer, want de mondiale nummer tien, Elina Svitolina, trok zich terug voor haar tweederondepartij tegen Nao Hibino. Daardoor staat Kerkhove in de kwartfinale niet tegen Svitolina, maar tegen Hibino, 106e op de wereldranglijst.

Als Kerkhove Hibino kan verslaan komt ze op - of zelfs net over - het randje van de top-100 van de wereld.