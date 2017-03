Radio-dj Giel Beelen heeft een rijontzegging van zes maanden gekregen, nadat hij in november was betrapt op rijden onder invloed. Dat meldt De Telegraaf woensdag.

Volgens de krant was het al de tweede keer dat Giel met alcohol op achter het stuur werd aangetroffen. Ook in 2012 was dat het geval. Toen zou hij er met een boete vanaf zijn gekomen.

Van de zes maanden rijontzegging zijn er vijf voorwaardelijk. De dj is in beroep gegaan tegen de uitspraak, waardoor hij voorlopig mag blijven rijden. Als hij het beroep verliest, moet Giel zijn rijbewijs inleveren en na zijn rijontzegging opnieuw afrijden.

De BNN-VARA-presentator kreeg in het verleden meerdere rijverboden wegens te hard rijden. In 2007 moest hij een werkstraf uitvoeren, omdat hij ondanks zo'n verbod toch achter het stuur was gekropen.



Giel Beelen is rijbewijs kwijt na drankrijden (Foto: BuzzE)